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Мексика из-за американских санкций ввела внешнее управление в двух крупных банках страны

В Мексике из-за американских санкций ввели внешнее управление для двух крупных банков страны — CI Banco и Intercam Banco, сообщает Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV).

В Мексике из-за американских санкций ввели внешнее управление для двух крупных банков страны — CI Banco и Intercam Banco, сообщает Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV).

«Совет CNBV постановил временно ввести внешнее управление в отношении CI Banco и Intercam Banco на основании статьи 129 Закона о кредитных учреждениях с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов», — говорится в документе мексиканского регулятора.

Там отметили, что меры предполагают отстранение руководства и административных органов банков с заменой их внешними управляющими. Действия обусловлены возможными последствиями санкций США, введенных ранее.

К слову, США ввели санкции против двух банков и одной брокерской компании, обвинив их в отмывании денежных средств. Однако власти Мексики заявили, что США не предоставили доказательств, выявлены были лишь административные нарушения.

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