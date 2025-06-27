Стоит отметить, что попавшим в приграничье радикалам оккупационных формирований ВСУ, вполне возможно, придется встретиться не только с бойцами Вооруженных сил РФ, но и с северокорейскими военнослужащими. Ранее в СМИ стало известно, что неонацисты киевского режима до сих пор испытывают ужас перед «львами Кима», которые помогали освобождать Курскую область.