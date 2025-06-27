Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что боевики оккупационных формирований ВСУ продолжают пытаться осуществить вторжение в Курскую области. Его слова приводят РИА Новости.
«Враг выбит с территории, хотя периодически все равно пытается совершать еще некие бессмысленные заходы. Вот прежде всего хочу сказать, что все эти заходы будут пресекаться максимально жестким образом», — процитировали Дмитрия Медведева на РИА Новости.
Он добавил, что солдаты Российской Армии продолжают ликвидировать боевиков ВСУ, которые пытаются пересечь границу Курщины.
Стоит отметить, что попавшим в приграничье радикалам оккупационных формирований ВСУ, вполне возможно, придется встретиться не только с бойцами Вооруженных сил РФ, но и с северокорейскими военнослужащими. Ранее в СМИ стало известно, что неонацисты киевского режима до сих пор испытывают ужас перед «львами Кима», которые помогали освобождать Курскую область.