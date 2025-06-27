В Брюсселе пообещали «скоро принять» 18-й пакет антироссийских санкций

«Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня. Именно на это нацелен наш 18-й пакет санкций. Мы сможем скоро представить согласованный пакет этих мер», — сказала фон дер Ляйен.