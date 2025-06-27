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В Брюсселе пообещали «скоро принять» 18-й пакет антироссийских санкций

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС «скоро примут» новый — 18-й по счету — пакет санкций против России.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС «скоро примут» новый — 18-й по счету — пакет санкций против России.

С таким заявлением глава ЕК выступила по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе, на котором главы государств не смогли утвердить новый пакет антироссийских санкций.

«Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня. Именно на это нацелен наш 18-й пакет санкций. Мы сможем скоро представить согласованный пакет этих мер», — сказала фон дер Ляйен.

Напомним, страны Евросоюза планировали на саммите в Брюсселе принять очередной пакет антироссийских санкций накануне, 26 июня. Однако сделать это не удалось — на документ наложил вето премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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