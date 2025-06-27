Сенатор добавил, что для президента США Дональда Трампа это также был «саммит неуверенности». Союзники предпочли бы видеть в Белом доме Камалу Харрис. Они испытывают неприязнь к Трампу, хотя и стараются заручиться его поддержкой. Пушков подчеркнул, что союзники навязывают Трампу Зеленского и пытаются втянуть его в украинскую авантюру. Однако, заметил сенатор, она не принесёт ни победы, ни славы. Эти действия, как он указал, не помогут в отношениях с Ближним Востоком, Китаем или Россией, а лишь создадут препятствия.