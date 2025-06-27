Нидерланды ожидают согласования 18-го пакета санкций против РФ через две недели

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне заявил, что саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над 18-м набором рестрикций «идет полным ходом», но не назвала возможных сроков ее завершения. По информации дипломатических источников в Брюсселе, утверждение очередного пакета санкций на саммите заблокировала Словакия, теперь этот вопрос вновь будут обсуждать послы стран ЕС.