Нидерланды ожидают согласования 18-го пакета санкций против РФ через две недели

«Мы ожидаем, что консенсус [по 18-му блоку рестрикций] скоро будет достигнут. В течение одной-двух недель», — сообщил он журналистам по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.
Политик отметил, что формальное продление всех действующих санкций уже состоялось, однако новый пакет пока обсуждается. По его словам, ключевым элементом остаются переговоры с некоторыми государствами, в частности со Словакией, которая выражала обеспокоенность вопросом экспорта нефти и газа. «Обсуждение продолжается на уровне министров иностранных дел, и сейчас это уже вопрос внешнеполитического ведомства», — добавил Схоф.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне заявил, что саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над 18-м набором рестрикций «идет полным ходом», но не назвала возможных сроков ее завершения. По информации дипломатических источников в Брюсселе, утверждение очередного пакета санкций на саммите заблокировала Словакия, теперь этот вопрос вновь будут обсуждать послы стран ЕС.