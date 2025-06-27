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Нидерланды ожидают согласования 18-го пакета санкций против РФ через две недели

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Нидерландов ожидают достижения странами Евросоюза консенсуса по 18-му пакету антироссийских санкций не позднее чем через две недели. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ожидаем, что консенсус [по 18-му блоку рестрикций] скоро будет достигнут. В течение одной-двух недель», — сообщил он журналистам по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.

Политик отметил, что формальное продление всех действующих санкций уже состоялось, однако новый пакет пока обсуждается. По его словам, ключевым элементом остаются переговоры с некоторыми государствами, в частности со Словакией, которая выражала обеспокоенность вопросом экспорта нефти и газа. «Обсуждение продолжается на уровне министров иностранных дел, и сейчас это уже вопрос внешнеполитического ведомства», — добавил Схоф.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне заявил, что саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над 18-м набором рестрикций «идет полным ходом», но не назвала возможных сроков ее завершения. По информации дипломатических источников в Брюсселе, утверждение очередного пакета санкций на саммите заблокировала Словакия, теперь этот вопрос вновь будут обсуждать послы стран ЕС.

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