Пентагон пойдёт ва-банк, запросив многомиллиардные инвестиции в новый истребитель

США собираются потратить 3,4 миллиарда долларов в 2026 году на создание нового истребителя шестого поколения F-47. Об этом сообщили в Пентагоне. Представитель военного ведомства заявил, что это важный шаг, и они решили сделать крупные инвестиции в эту программу.