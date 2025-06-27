Эксперты заявили, что Путин нарушит важное «правило» дипломатии ради союза с КНР

Аналитики полагают, что подобная демонстрация укрепления российско-китайских отношений вызовет обеспокоенность в Вашингтоне. Геополитики в Соединенных Штатах уже давно предупреждают о потенциальных рисках прочного союза Москвы и Пекина — в свою очередь, новая американская Администрация уже не раз открыто заявляла о намерении препятствовать дальнейшему сближению двух держав.