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Эксперты заявили, что Путин нарушит важное «правило» дипломатии ради союза с КНР

Китайские аналитики заявили, что четырехдневный официальный визит российского Президента Владимира Путина в Поднебесную станет важным исключением из сложившейся дипломатической практики.

Китайские аналитики заявили, что четырехдневный официальный визит российского Президента Владимира Путина в Поднебесную станет важным исключением из сложившейся дипломатической практики. Соответствующую публикацию сделало издание Baijiahao, авторский перевод которой предоставило информагентство «АБН24».

«Похоже, что в РФ сочли риторику США неубедительной. Трамп всегда хвастается своими хорошими личными отношениями с Путиным, но личные отношения, очевидно, не могут заменить национальные интересы», — процитировали в «АБН24» экспертов Baijiahao.

Отмечается, что ранее зарубежные поездки Владимира Путина никогда не превышали 3 дней. Это нестандартное решение Кремля привлекло внимание как внутри страны, так и на международной арене.

Аналитики полагают, что подобная демонстрация укрепления российско-китайских отношений вызовет обеспокоенность в Вашингтоне. Геополитики в Соединенных Штатах уже давно предупреждают о потенциальных рисках прочного союза Москвы и Пекина — в свою очередь, новая американская Администрация уже не раз открыто заявляла о намерении препятствовать дальнейшему сближению двух держав.

Стратегическое партнерство Российской Федерации и Китайской Народной Республики продолжает развиваться уже многие годы. Ранее эксперты в Поднебесной заявили, что в мае текущего года Президент Владимир Путин сделал их стране «два подарка», которые «привели в смятение» мировую общественность.