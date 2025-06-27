Трамп заявил, что мог бы расплакаться из-за нелегалов

Трамп также заявил, что при его президентстве количество задержанных нелегальных мигрантов исчислялось тысячами и десятками тысяч, в то время как сейчас, по его словам, не фиксируется даже единичных попыток незаконного пересечения границы. Он считает это свидетельством неэффективности миграционного контроля при Байдене.