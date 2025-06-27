Трамп заявил, что мог бы расплакаться из-за нелегалов

Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о миграционной политике администрации Джо Байдена, заявив, что происходящее с наплывом нелегальных мигрантов вызывает у него сильные эмоциональные переживания.
По его словам, ситуация настолько удручающая, что он едва сдерживает слёзы, хотя старается сохранять образ жёсткого лидера.
«Это так печально, что аж живот крутит, когда думаешь об этом. Я бы сказал, слезы наворачиваются. Но мне нравится притворяться, что я никогда не плачу», — отметил Трамп во время выступления в Белом доме.
Он подчеркнул, что действующая администрация допустила серьёзный провал в обеспечении безопасности на границе.
Трамп также заявил, что при его президентстве количество задержанных нелегальных мигрантов исчислялось тысячами и десятками тысяч, в то время как сейчас, по его словам, не фиксируется даже единичных попыток незаконного пересечения границы. Он считает это свидетельством неэффективности миграционного контроля при Байдене.
Ранее сообщалось, что Белый дом готовится начать перемещение 9 тысяч нелегальных мигрантов на военную базу в заливе Гуантанамо на Кубе.