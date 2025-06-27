Однако параллельно с нормализацией американо-китайских отношений продолжается и укрепление стратегического партнерства между Россией и Поднебесной. Ранее в КНР обратили внимание на то, что российский лидер Владимир Путин нарушит важное дипломатическое «правило» ради переговоров с главой страны Си Цзиньпином.