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Трамп заявил, что заключил с Китаем договор, который завершил «войну пошлин»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его Администрация заключила с руководством Китайской Народной Республики новое торговое соглашение.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его Администрация заключила с руководством Китайской Народной Республики новое торговое соглашение. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой состоявшийся в Белом доме брифинг.

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем», — процитировали Дональда Трампа на РИА Новости.

Согласно заключенному договору, США и КНР отменяют наложенные ранее взаимные повышенные торговые тарифы. Дополнительно руководство Народной Республики отправит американским заказчикам партию полезных ископаемых без предварительной оплаты.

Так называемая «война пошлин» между США и Китаем продолжалась с феврале текущего года.

Однако параллельно с нормализацией американо-китайских отношений продолжается и укрепление стратегического партнерства между Россией и Поднебесной. Ранее в КНР обратили внимание на то, что российский лидер Владимир Путин нарушит важное дипломатическое «правило» ради переговоров с главой страны Си Цзиньпином.

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