Нацистский преступник был среди предков новой главы британской разведывательной службы MI6 Блейз Метревели. Это ее дед Константин Добровольский, информирует издание Daily Mail.
Сообщается, что Константин Добровольский по национальности был украинцем, он дезертировал из Красной Армии и «шпионил и убивал в пользу Германии Адольфа Гитлера». В публикации сказано, что Добровольский носил прозвище «Мясник».
Автор публикации отмечает, что хотя Метревели никогда не встречалась со своим дедом, то, что он был связан с нацистами во время Второй мировой войны, бросает тень на ее безупречную репутацию.
Издание EAD также сообщает о нацистском прошлом предка новой главы MI6, однако называет другое имя — Метревели Давид Михайлович. Со ссылкой на историка Александра Дюкова издание сообщает, что Метревели попал в плен в 1942 году под Харьковом, позже занимался подготовкой нацистских коллаборционистов кавказского происхождения и преподавал им радиодело.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в истории секретной разведывательной службы MI6 назначил главой этого ведомства женщину. Блейз Метревели Сейчас она работает генеральным директором по технологиям и инновациям в МИ-6. Ранее Метревели занимала руководящую должность в МИ-5.