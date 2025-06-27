Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов: Трамп спас Израиль от полного поражения в войне с Ираном

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп своими действиями, направленными на урегулирование ирано-израильского конфликта, спас Израиль от полного поражения в войне. Такое мнение высказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«То есть, нанеся эти несколько ударов вот этими бомбами, после этого заключить такой мир — и чтобы все были счастливы. Трамп счастлив от того, что он, видите ли, заставил кого-то там сесть за стол переговоров. Израиль говорит, что они победили, потому что они уничтожили ядерные объекты Ирана. Иран говорит: мы победили, потому что мы не сдались и сумели объединиться и противостоять этой агрессии. Получается, в данном случае, в этой формуле Америка сыграла роль спасителя Израиля для того, чтобы Израиль на весь мир не прозвучал как государство, которое проиграло в этой войне», — сказал Алаудинов.

Он уточнил, что США включились в эту игру для того, чтобы сыграть роль спасителя Израиля от позора.

«Операция Израиля изначально планировалась в некоторых актах, которые должны были поэтапно, как спектакль, сработать. То есть, получается: уничтожение военного руководства, потом уничтожение тех комплексов, которые будут противостоять израильским ракетам, потом уже обращение к иранскому народу, руководству Израиля и после этого революция внутри страны, которая должна была смести руководство Ирана. Удары были нанесены, обращение народу Ирана со стороны [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху было, но, наоборот, иранский народ сплотился для того, чтобы противостоять этой агрессии. Получается, что в этом случае Израиль потерпел поражение, потому что он не добился ни одной цели, которые он ставил перед собой перед началом этой агрессии», — добавил генерал-лейтенант.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше