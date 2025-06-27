Алаудинов: Трамп спас Израиль от полного поражения в войне с Ираном

«То есть, нанеся эти несколько ударов вот этими бомбами, после этого заключить такой мир — и чтобы все были счастливы. Трамп счастлив от того, что он, видите ли, заставил кого-то там сесть за стол переговоров. Израиль говорит, что они победили, потому что они уничтожили ядерные объекты Ирана. Иран говорит: мы победили, потому что мы не сдались и сумели объединиться и противостоять этой агрессии. Получается, в данном случае, в этой формуле Америка сыграла роль спасителя Израиля для того, чтобы Израиль на весь мир не прозвучал как государство, которое проиграло в этой войне», — сказал Алаудинов.