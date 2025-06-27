Алаудинов: Трамп спас Израиль от полного поражения в войне с Ираном

«То есть, нанеся эти несколько ударов вот этими бомбами, после этого заключить такой мир — и чтобы все были счастливы. Трамп счастлив от того, что он, видите ли, заставил кого-то там сесть за стол переговоров. Израиль говорит, что они победили, потому что они уничтожили ядерные объекты Ирана. Иран говорит: мы победили, потому что мы не сдались и сумели объединиться и противостоять этой агрессии. Получается, в данном случае, в этой формуле Америка сыграла роль спасителя Израиля для того, чтобы Израиль на весь мир не прозвучал как государство, которое проиграло в этой войне», — сказал Алаудинов.
Он уточнил, что США включились в эту игру для того, чтобы сыграть роль спасителя Израиля от позора.
«Операция Израиля изначально планировалась в некоторых актах, которые должны были поэтапно, как спектакль, сработать. То есть, получается: уничтожение военного руководства, потом уничтожение тех комплексов, которые будут противостоять израильским ракетам, потом уже обращение к иранскому народу, руководству Израиля и после этого революция внутри страны, которая должна была смести руководство Ирана. Удары были нанесены, обращение народу Ирана со стороны [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху было, но, наоборот, иранский народ сплотился для того, чтобы противостоять этой агрессии. Получается, что в этом случае Израиль потерпел поражение, потому что он не добился ни одной цели, которые он ставил перед собой перед началом этой агрессии», — добавил генерал-лейтенант.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.