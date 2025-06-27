Глава МИД Ирана отверг возобновление переговоров с США по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с США по ядерной программе. В интервью телеканалу IRINN он подчеркнул, что никаких соглашений или договорённостей по этому вопросу достигнуто не было, обсуждения не проводились.