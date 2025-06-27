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Глава МИД Ирана отверг возобновление переговоров с США по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с США по ядерной программе. В интервью телеканалу IRINN он подчеркнул, что никаких соглашений или договорённостей по этому вопросу достигнуто не было, обсуждения не проводились.

Источник: Life.ru

Аракчи отметил, что Иран имеет «неприятный опыт» общения с американской стороной, которая, по его словам, «предала переговоры в середине процесса». Этот опыт, подчеркнул он, будет влиять на будущие решения Тегерана.

Тем не менее министр добавил, что окончательное решение будет приниматься с учётом благополучия иранского народа, а не под воздействием эмоций.

Напомним, 26 июня верховный лидер Ирана объявил о победе над Израилем. Аятолла Али Хаменеи также заявил, что Тегеран одержал победу и над США. Тем временем американский президент Дональд Трамп сообщил, что Ирану не удастся восстановить его ядерные объекты после ударов США.

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