Пушков: «саммит неуверенности» НАТО разочаровал как Трампа, так и ЕС

В своём Telegram-канале он отметил, что встреча вызвала сомнения не только у союзников, но и у бывшего американского президента Дональда Трампа, который, по мнению сенатора, не видит смысла в поддержке стран, настроенных против него, несмотря на их стремление заручиться его благосклонностью.