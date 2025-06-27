Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков охарактеризовал завершившийся 25 июня саммит НАТО как показатель нерешительности и внутреннего разлада среди участников альянса.
В своём Telegram-канале он отметил, что встреча вызвала сомнения не только у союзников, но и у бывшего американского президента Дональда Трампа, который, по мнению сенатора, не видит смысла в поддержке стран, настроенных против него, несмотря на их стремление заручиться его благосклонностью.
Пушков также указал на отсутствие доверия европейских государств-членов НАТО к США как к надёжному гаранту их безопасности. На этом фоне, по его словам, единственным участником, демонстрировавшим уверенность, был Владимир Зеленский. Однако, как отметил сенатор, глава киевского режима покинул саммит с осознанием, что рассчитывать на значительное усиление западной поддержки ему не приходится.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Георгий Волков высказал мнение, что прошедший в Гааге саммит НАТО показал наличие углубляющегося раскола внутри альянса.