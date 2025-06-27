Рамзан Кадыров получил почётный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов

Ранее Life.ru писал, что сын главы Чечни получил две награды за десять дней. 17-летнего Адама Кадырова удостоили медали ОМОН за вклад в развитие Росгвардии, а также ведомственной медали «За боевое отличие». Напомним, с апреля этого год он занимает пост куратора МВД республики.