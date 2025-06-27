ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

На саммите Европейского союза в Брюсселе лидеры стран-членов не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи.
Вместе с тем было принято решение о продлении ранее введённых ограничительных мер.
Кошта отметил, что работа над новым пакетом санкций продолжается и уже находится на «продвинутой стадии». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что согласование будет завершено в ближайшее время, несмотря на возникшие разногласия между странами.
Согласно информации издания Index, инициатором блокировки стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он провёл отдельную встречу с фон дер Ляйен перед началом саммита, однако договорённости достигнуто не было. Чтобы избежать официального вето, вопрос о санкциях был временно исключён из повестки обсуждения.
Ранее Венгрия и Словакия заблокировали принятие нового, 18-го по счету, пакета санкций Евросоюза против России.