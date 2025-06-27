ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

Кошта отметил, что работа над новым пакетом санкций продолжается и уже находится на «продвинутой стадии». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что согласование будет завершено в ближайшее время, несмотря на возникшие разногласия между странами.