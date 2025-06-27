Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

Работа над новым пакетом санкций продолжается и уже находится на «продвинутой стадии».

Источник: Аргументы и факты

На саммите Европейского союза в Брюсселе лидеры стран-членов не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи.

Вместе с тем было принято решение о продлении ранее введённых ограничительных мер.

Кошта отметил, что работа над новым пакетом санкций продолжается и уже находится на «продвинутой стадии». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что согласование будет завершено в ближайшее время, несмотря на возникшие разногласия между странами.

Согласно информации издания Index, инициатором блокировки стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он провёл отдельную встречу с фон дер Ляйен перед началом саммита, однако договорённости достигнуто не было. Чтобы избежать официального вето, вопрос о санкциях был временно исключён из повестки обсуждения.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали принятие нового, 18-го по счету, пакета санкций Евросоюза против России.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше