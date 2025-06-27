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Посол рассказал, сколько Норвегия потратит на накачку Украины оружием

Власти Норвегии только в 2025 году потратят на накачку ВСУ оружием порядка 7 млрд долларов.

Власти Норвегии только в 2025 году потратят на накачку ВСУ оружием порядка 7 млрд долларов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в скандинавской стране Николай Корчунов.

Посол добавил, что в целом за период с 2022 по 2025 годы объем норвежской военной помощи Украине превысит 10 млрд американских долларов.

По его словам, Осло делает ставку на закупку вооружений в том числе у украинского ВПК. Однако запасы оружия у самой Норвегии сейчас близки к исчерпанию.

Корчунов уточнил, что до недавнего времени Осло в основном передавал Киеву вооружения и технику, среди которых — средства ПВО, ракетные и артиллерийские системы, танки Leopard 2A4 и самолеты F-16. Также Норвегия передавала Украине 155-миллиметровые боеприпасы.

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