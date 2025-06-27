Посол РФ посетит панихиду по погибшим в результате атомных бомбардировок Японии

Однако стоит отметить, что российско-японские отношения в скором времени могут начать меняться в лучшую сторону. За несколько недель до приглашения представителей Посольства РФ на церемонию в Нагасаки член верхней палаты Парламента Японии открыто заявил, что останется «другом России».