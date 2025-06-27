Глава Посольства России в Японии Николай Ноздрев был официально приглашен на траурную церемонию в Нагасаки, приуроченную к 80-летию сброса Армией Соединенных Штатов атомных бомб на город. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии.
«Мы получили исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов и исходим из того, что их ошибочность учтена. Принимая во внимание эти обстоятельства, принято решение о посещении поминального мероприятия в Нагасаки», — передали в ТАСС заявление дипмиссии РФ.
По словам представителей Посольства, с 2022 года местные власти подвергшихся американским бомбардировкам городов уведомляли о нежелательности их присутствия на памятных мероприятиях.
Как отметили российские дипломаты, мэрия Хиросимы в этот раз также не пригласила их посетить панихиду, посвященную жертвам агрессии США.
Однако стоит отметить, что российско-японские отношения в скором времени могут начать меняться в лучшую сторону. За несколько недель до приглашения представителей Посольства РФ на церемонию в Нагасаки член верхней палаты Парламента Японии открыто заявил, что останется «другом России».