AFP: страны ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне конфликта на Украине, что спровоцировало серьёзные экономические последствия и в самих странах Запада — в частности, рост цен на энергоносители, топливо и продукты. С начала спецоперации в феврале 2022 года Евросоюз уже ввёл 17 пакетов санкций в отношении России.