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AFP: страны ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода

Новый пакет санкций находится на стадии подготовки.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры всех 27 стран Евросоюза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, приняли решение продлить действующие санкции против России ещё на шесть месяцев. Об этом сообщило AFP со ссылкой на дипломатические источники.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне конфликта на Украине, что спровоцировало серьёзные экономические последствия и в самих странах Запада — в частности, рост цен на энергоносители, топливо и продукты. С начала спецоперации в феврале 2022 года Евросоюз уже ввёл 17 пакетов санкций в отношении России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги саммита, заявила, что 18-й пакет санкций находится на стадии подготовки и будет представлен в ближайшее время. По её словам, цель новых ограничений — усилить давление на Россию и подтолкнуть её к переговорам, начиная с установления реального режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на саммите Европейского союза в Брюсселе лидеры стран-членов не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Вместе с тем было принято решение о продлении ранее введённых ограничительных мер.

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