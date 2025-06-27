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РФ призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму

В ходе дискуссии была отмечена недостаточность усилий ОБСЕ по этому направлению.

Источник: Аргументы и факты

На специальном мероприятии ОБСЕ в Вене российская сторона призвала усилить диалог по противодействию радикализации и экстремизму, подчеркнув важность международного сотрудничества и обмена информацией.

Представлен новый проект ООН при участии России, направленный на глубокий анализ экстремизма и эффективные методы борьбы с ним.

Участники указали на слабую активность ОБСЕ в этой сфере, несмотря на соответствующий мандат. Постпред РФ Александр Лукашевич напомнил, что именно Россия выступила с инициативой коллективной работы по борьбе с транснациональными угрозами. Заместитель постпреда Максим Буякевич отметил, что прекращение обмена оперативной информацией между странами усложнит борьбу с угрозами, а фокус ОБСЕ смещён на украинскую повестку, в то время как нужны долгосрочные решения.

В обсуждении участвовали представители МИД, МВД, ФАДН и Генпрокуратуры России, а также международных структур, включая ООН и ШОС. Было подчёркнуто, что радикализация и экстремизм приобрели глобальный характер на фоне распространения деструктивных идеологий.

Ранее Лукашевич заявил, что спустя полвека после подписания Хельсинкского заключительного акта РФ наблюдает возвращение к реалиям, существовавшим до него. Для России и её союзников вновь опустился железный занавес, русскоязычное население подвергается дискриминации, а международные организации хранят молчание.

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