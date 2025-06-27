РФ призвала ОБСЕ поддерживать диалог по противодействию экстремизму

Участники указали на слабую активность ОБСЕ в этой сфере, несмотря на соответствующий мандат. Постпред РФ Александр Лукашевич напомнил, что именно Россия выступила с инициативой коллективной работы по борьбе с транснациональными угрозами. Заместитель постпреда Максим Буякевич отметил, что прекращение обмена оперативной информацией между странами усложнит борьбу с угрозами, а фокус ОБСЕ смещён на украинскую повестку, в то время как нужны долгосрочные решения.