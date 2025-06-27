Очевидцы сообщили о мощных детонациях на аэродроме радикалов ВСУ

Жители города Староконстантинов Хмельницкой области Украины в ночь на 27 июня сообщили о серии мощных детонаций. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Взрывы прогремели в Староконстантинове, где расположен военный аэродром ВСУ», — заявили авторы материала.
По данным канала «Военкоры Русской Весны», в настоящий момент очевидцы сообщают о детонациях в Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях, а также на территории региона столицы Украины.
Согласно версии журналистов, причиной происходящего стали некие «ударные дроны».
На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность поступающей информации. Однако ранее стало известно, что неонацисты формирований ВСУ совершили нападение на школу-интернат в донецкой Горловке с помощью БПЛА.