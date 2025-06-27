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Кадыров получил одну из высших наград

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен высшей награды Совета главных архитекторов — почетного знака «Кентавр» за значительные достижения в сфере архитектуры.

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен высшей награды Совета главных архитекторов — почетного знака «Кентавр» за значительные достижения в сфере архитектуры. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Грозного.

В сообщении отмечается, что Кадыров получил награду за выдающийся вклад в развитие градостроительства региона.

Почетный знак был передан вице-премьеру и министру экономического и территориального развития Чечни Рустаму Шаптукаеву во время заседания Совета главных архитекторов регионов и муниципальных образований России.

Ранее, 7 мая, Кадыров сообщил о получении ведомственной награды Федерального казначейства — медали имени В. А. Татаринова, которую ему вручил заместитель руководителя ведомства Эли Исаев.

Кроме того, в декабре 2024 года Кадыров был признан почетным журналистом.

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