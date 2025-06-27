CNN узнал, что США могут предложить Ирану за отказ от обогащения урана

Со слов собеседников, США обсуждали инвестиции со странами Ближнего Востока в течение последних двух недель, на фоне очередного обострения между Ираном и Израилем. Предполагается, что деньги будут поступать не от Соединенных Штатов, а от арабских стран. «США готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — сказал представитель администрации.