Климов: американцы недовольны тем, что Киев затягивает переговоры

«Россия предоставила Украине свою версию меморандума, Киев, раскритиковав ее, в свою очередь дал нам свою версию, в которой масса неприемлемых для нас пунктов. Но ведь переговоры-то и начинаются с того, что стороны выставляют свои стартовые позиции, а дальше смотрят, где есть возможность хотя бы о чем-то договориться», — сказал Климов.