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Климов: американцы недовольны тем, что Киев затягивает переговоры

Переговорный процесс между РФ и Украиной будет не быстрым, отметил Климов.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты недовольны затягиванием Украиной переговоров с Россией по урегулировании конфликта. Об этом aif.ru сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что дату третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом определят и объявят после выполнения сторонами гуманитарных договоренностей, достигнутых на втором раунде в Турции.

Отвечая на вопрос aif.ru, какие темы могут обсудить стороны в ходе очередной встречи, Климов, в частности, напомнил о проекте меморандума по урегулированию украинского конфликта.

«Россия предоставила Украине свою версию меморандума, Киев, раскритиковав ее, в свою очередь дал нам свою версию, в которой масса неприемлемых для нас пунктов. Но ведь переговоры-то и начинаются с того, что стороны выставляют свои стартовые позиции, а дальше смотрят, где есть возможность хотя бы о чем-то договориться», — сказал Климов.

При этом сенатор отметил, что переговорный процесс может затянуться.

«В принципе, если все будет делаться Киевом так же, как и раньше, это будет не быстрый путь. Насколько я знаю, американцы именно этим и недовольны», — отметил Климов.

Ранее сенатор в беседе с aif.ru отметил, что площадка для третьего раунда переговоров с Украиной должна быть для России удобной и безопасной. Он также назвал вопросы, которые могут быть подняты в ходе встречи.

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