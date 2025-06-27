Россия ответила на атаку ВСУ на журналистов китайского ТВ в Курской области: «Понесут наказание»

«Киевский режим продолжает совершать преступления руками своих боевиков и диверсантов, сознательно нападая на всех тех сотрудников СМИ, которые пытаются доносить объективную картину происходящего в зоне СВО и за ее пределами. Призываем все ответственные правительства государств осудить это и другие злодеяния киевского режима», — призвала к ответственности ВСУ Захарова.