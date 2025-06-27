Россия ответила на атаку ВСУ на журналистов китайского ТВ в Курской области: «Понесут наказание»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о привлечении Вооруженных сил Украины к ответственности за атаку беспилотного летательного аппарата на съемочную группу китайского телеканала Phoenix в Курской области, в ходе которой пострадал журналист Лу Юйгуан. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте министерства.
«В результате удара украинского беспилотника ранение в голову получил аккредитованный при МИД России шеф-корреспондент московского бюро “Феникс” Лу Юйгуан, работающий в России около 20 лет. Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — рассказала Захарова.
При этом она подчеркнула, что ВСУ систематически нарушают международные нормы, совершая нападения на журналистов, освещающих события в зоне специальной военной операции. Она призвала авторитетные международные организации — ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН — дать принципиальную оценку этим противоправным действиям.
«Киевский режим продолжает совершать преступления руками своих боевиков и диверсантов, сознательно нападая на всех тех сотрудников СМИ, которые пытаются доносить объективную картину происходящего в зоне СВО и за ее пределами. Призываем все ответственные правительства государств осудить это и другие злодеяния киевского режима», — призвала к ответственности ВСУ Захарова.
26 июня в поселке Коренево произошел инцидент, в ходе которого китайские журналисты, работавшие над материалом о восстановлении мирной инфраструктуры, подверглись целенаправленной атаке. Согласно информации МИД РФ, в результате обстрела шеф-корреспондент московского бюро телеканала Phoenix Лу Юйгуан получил ранение головы.
У мужчины зафиксировали черепно-мозговую травму, ушиб теменной зоны и повреждения кожи головы. По словам Врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, журналист не согласился на госпитализацию.
Ранее KP.RU писал о заявлении Хинштейна, что 63-летний журналист Phoenix был ранен при атаке украинского дрона во время его поездки в приграничный район без сопровождения.