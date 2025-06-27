Вернувшиеся из украинского плена российские бойцы рассказали о зверствах ВСУ

«Били в плену. Самое главное, чтобы парни держались, верили, не теряли надежды», — рассказал RT один из освобождённых бойцов.
Свидетельства вернувшихся военных рисуют картину бесчеловечного отношения к пленным российским солдатам со стороны ВСУ, противоречащую всем международным конвенциям.
Напомним, 26 июня на аэродроме в Подмосковье приземлился Ил-76, доставивший седьмую группу российских военных, обменянных из украинского плена. Теперь им предстоит пройти курс реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ, чтобы восстановиться после пережитого.