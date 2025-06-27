Игорь Кобзев: Личный прием граждан — важнейший инструмент прямого диалога с жителями

Прием организован по поручению Президента России Владимира Путина. С вопросами к главе региона обратились четверо жителей Приангарья.
Участие в приеме также приняли министр образования Иркутской области Максим Парфенов, министр спорта региона Павел Богатырев, министр цифрового развития и связи Приангарья Александр Селедцов, временно исполняющий обязанности мэра Ольхонского района Баир Мижидон.
«Личные приемы граждан занимают особое место в рабочем графике. Для меня это не просто обязанность, это важнейший инструмент прямого диалога с жителями. Каждый вопрос, каждое обращение — это сигнал, на который мы должны реагировать четко и быстро. Только так, шаг за шагом, мы сможем улучшать жизнь в нашем регионе», — отметил Игорь Кобзев.
Учитель истории и обществознания средней школы села Новогромово Черемховского района Артур Машуков ранее обращался к Владимиру Путину с проблемой нехватки в районе открытой спортивной площадки.
«Наш район активно развивается, растет число молодежи, стремящейся вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Однако отсутствие современных спортивных объектов существенно ограничивает возможности развития физической культуры среди детей, подростков и взрослых. Открытые спортивные площадки дадут возможность проводить тренировки на свежем воздухе круглый год, обеспечить дополнительные условия для активного отдыха и укрепления здоровья», — говорится в обращении Артура Машукова к президенту.
В ходе личного приема Игорь Кобзев сообщил, что Иркутская область с 2019 года включена в проект по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. За этот период созданы 38 малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование ГТО. Черемховский район участвовал в проекте, модернизированы две площадки — в рабочем поселке Михайловка (2019 год) и в селе Парфеново (2023 год). В этом году семь районов Иркутской области за счет соответствующего проекта получат оборудование для создания малых спортивных площадок ГТО.
По итогам приема Губернатор рекомендовал администрации Черемховского района подготовить и направить в министерство спорта Приангарья заявку на создание в 2026 году в селе Новогромово плоскостного спортивного сооружения. Еще одна встреча касалась ремонта детского сада № 53 «Рябинка» в поселке Чунский.
С вопросом о сроках завершения работ от имени родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение, к Губернатору обратился житель Чунского муниципального округа Константин Кравченко. В здании проводятся работы по программе капитального ремонта детских садов с участием федерального бюджета. Детсад рассчитан на 129 мест, шесть групп. Планируется, что на начало 2025—2026 учебного года его будут посещать 103 ребенка. Цена контракта на проведение капремонта здания дошкольного учреждения «Рябинка», заключенного администрацией Чунского муниципального округа с подрядчиком, составляет порядка 94,2 млн рублей. В рамках ремонта проведена полная замена инженерных систем, оконных и дверных блоков, отделка фасада и внутренних помещений, расширено крыльцо центрального входа. За счет пристроя увеличено помещение пищеблока. На встрече было отмечено, что завершение работ планируется в срок.
Губернатор поручил министерству образования содействовать в вопросе приобретения необходимого современного оснащения, на которое в рамках субсидии предусмотрено 3,7 млн рублей, к 1 сентября 2025 года.
«Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить комфортные условия в образовательных организациях, сделать их уютными и безопасными. Наш регион в 2025 году вошел в новую программу капремонта детских садов в рамках национального проекта “Семья”. По итогам конкурса Минпросвещения России включило в эту программу до 2027 года 11 детских садов (14 зданий) Приангарья. В текущем году планируется отремонтировать два садика — № 53 “Рябинка” в поселке Чунский и детский сад № 5 “Елочка” в поселке Усть-Ордынский», — прокомментировал Игорь Кобзев.
Житель Ангарского городского округа Савва Ошорхонов написал обращение к Президенту о необходимости обеспечить доступом к современным услугам связи (мобильный интернет) заимку Якимовка Ангарского городского округа. Игорь Кобзев на встрече с Саввой Ошорхоновым отметил, что в рамках работы по устранению цифрового неравенства Ангарскому городскому округу выделена субсидия из бюджета региона для софинансирования затрат на обеспечения связью малонаселенных поселений. Сейчас в округе мобильной связью не обеспечены заимки Иванова, где проживает 72 человека, и Якимовка, население которой — 52 человека. Благодаря субсидии администрацией округа заключен контракт на обеспечение заимки Якимовка связью. Работы должны быть завершены в ноябре 2025 года, уточняет пресс-служба главы региона.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Ольхонского района Александр Елбаскин поблагодарил Игоря Кобзева за содействие в решении вопроса с землями сельскохозяйственного назначения, включенными в состав Прибайкальского национального парка. Тема, волнующая практически всё население района.
Напомним, 28 мая Конституционный Суд РФ поддержал позицию Правительства Иркутской области о необходимости разрешить жителям территории Прибайкальского нацпарка заниматься сельским хозяйством и принял соответствующее постановление. В ходе личного приема обсуждалась дальнейшая работа в этом направлении. Кроме того, затронули вопрос установки дорожных знаков «Перегон скота» на участках автомобильных дорог межмуниципального значения. Игорь Кобзев поручил провести соответствующую работу региональному министерству транспорта.