Игорь Кобзев: Личный прием граждан — важнейший инструмент прямого диалога с жителями

С вопросом о сроках завершения работ от имени родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение, к Губернатору обратился житель Чунского муниципального округа Константин Кравченко. В здании проводятся работы по программе капитального ремонта детских садов с участием федерального бюджета. Детсад рассчитан на 129 мест, шесть групп. Планируется, что на начало 2025—2026 учебного года его будут посещать 103 ребенка. Цена контракта на проведение капремонта здания дошкольного учреждения «Рябинка», заключенного администрацией Чунского муниципального округа с подрядчиком, составляет порядка 94,2 млн рублей. В рамках ремонта проведена полная замена инженерных систем, оконных и дверных блоков, отделка фасада и внутренних помещений, расширено крыльцо центрального входа. За счет пристроя увеличено помещение пищеблока. На встрече было отмечено, что завершение работ планируется в срок.