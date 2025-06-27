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ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против РФ

Глава Евросовета Кошта заявил, что ЕС продолжит работу над пакетом санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Восемнадцатый пакет антироссийских санкций не был утвержден на саммите Евросоюза. Об этом информировал глава Евросовета Антониу Кошта.

«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — сказал он на пресс-конференции после завершения саммита.

Утверждение очередного пакета санкций заблокировала Словакия, пишет ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах Брюсселя.

Также сообщалось, что саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины из-за Венгрии.

При этом французский публицист Марк Руссе сравнил прошедший саммит ЕС с нудистским пляжем: все видят дефекты друг друга насквозь, но при этом обсуждают, как кто похорошел, и ставят под запрет слово «голый».

Также сообщалось, что Макрона едва не потеряли перед саммитом ЕС: президент Франции в конце концов появился, но шокировал своим видом.

Ранее в Европе открыто признали разлад между ЕС и США.

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