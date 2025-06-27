ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против РФ

Восемнадцатый пакет антироссийских санкций не был утвержден на саммите Евросоюза. Об этом информировал глава Евросовета Антониу Кошта.
«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — сказал он на пресс-конференции после завершения саммита.
Утверждение очередного пакета санкций заблокировала Словакия, пишет ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах Брюсселя.
Также сообщалось, что саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины из-за Венгрии.
При этом французский публицист Марк Руссе сравнил прошедший саммит ЕС с нудистским пляжем: все видят дефекты друг друга насквозь, но при этом обсуждают, как кто похорошел, и ставят под запрет слово «голый».
Также сообщалось, что Макрона едва не потеряли перед саммитом ЕС: президент Франции в конце концов появился, но шокировал своим видом.
Ранее в Европе открыто признали разлад между ЕС и США.