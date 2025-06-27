Укрепление партнёрства: В Китае назвали тревожным сигналом для США четырёхдневный визит Путина

Ранее сообщалось, что президент России отправится в Китай, чтобы участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его предыдущая поездка в Китай состоялась 16−17 мая 2024 года. Этот визит за границу был первым для Путина после его избрания на пятый срок в качестве президента.