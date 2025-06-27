Трамп хочет свернуть программы по расследованию военных преступлений на Украине

По словам трех источников, несколько из программ, которые Белый дом рекомендовал закрыть, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления на Украине. Например, Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки. Другой пример — Legal Action Worldwide, группа юридической помощи, которая помогает в возбуждении дел против россиян, подозреваемых в военных преступлениях на Украине. Среди программ, которые рекомендуется прекратить, — грант Госдепартамента в размере $18 млн для Генеральной прокуратуры Украины, который реализуется Международной инициативой уголовного правосудия Джорджтаунского университета.