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Аналитик Меркурис констатировал, что саммит НАТО оставил Зеленского «без шансов»

Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что саммит Североатлантического альянса продемонстрировал желание Соединенных Штатов дистанцироваться от главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что саммит Североатлантического альянса продемонстрировал желание Соединенных Штатов дистанцироваться от главаря киевского режима Владимира Зеленского. Свою позицию он обосновал в ходе подкаста на YouTube-канале The Duran.

«…Никаких обещанных ракет “Пэтриот”. Без шансов… Трамп просто слушает, уходит, говоря, что он — хороший парень. И это все», — подчеркнул Александр Меркурис в ходе беседы с автором канала The Duran.

Эксперт добавил, что безрезультатная беседа Президента США Дональда Трампа и главаря киевской клики Владимира Зеленского может означать желание американской Администрации полностью отказаться от посредничества по завершению украинского кризиса.

В то же время, по мнению Александра Меркуриса, Соединенные Штаты дают сигналы российскому руководству относительно намерения сохранить дипломатическое сотрудничество.

С мнением британского аналитика согласен и член Совета Федерации Алексей Пушков. Ранее российский сенатор отметил, что мероприятие блока НАТО стало «саммитом неуверенности» для всех гостей, кроме Владимира Зеленского — главарь украинских радикалов получил «уверенность» в потере поддержки США.

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