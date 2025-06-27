Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что саммит Североатлантического альянса продемонстрировал желание Соединенных Штатов дистанцироваться от главаря киевского режима Владимира Зеленского. Свою позицию он обосновал в ходе подкаста на YouTube-канале The Duran.
«…Никаких обещанных ракет “Пэтриот”. Без шансов… Трамп просто слушает, уходит, говоря, что он — хороший парень. И это все», — подчеркнул Александр Меркурис в ходе беседы с автором канала The Duran.
Эксперт добавил, что безрезультатная беседа Президента США Дональда Трампа и главаря киевской клики Владимира Зеленского может означать желание американской Администрации полностью отказаться от посредничества по завершению украинского кризиса.
В то же время, по мнению Александра Меркуриса, Соединенные Штаты дают сигналы российскому руководству относительно намерения сохранить дипломатическое сотрудничество.
С мнением британского аналитика согласен и член Совета Федерации Алексей Пушков. Ранее российский сенатор отметил, что мероприятие блока НАТО стало «саммитом неуверенности» для всех гостей, кроме Владимира Зеленского — главарь украинских радикалов получил «уверенность» в потере поддержки США.