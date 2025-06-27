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Baijiahao: визит Путина в КНР является тревожным сигналом для США

Журналисты обратили внимание, что предыдущие зарубежные визиты российского лидера не длились более трех суток.

Источник: Аргументы и факты

Издание Baijiahao расценивает запланированный четырёхдневный визит Владимира Путина в Китай как тревожный сигнал для Вашингтона.

Авторы подчёркивают, что столь продолжительное пребывание за границей выходит за рамки привычного формата зарубежных поездок российского президента, что, по их мнению, свидетельствует об укреплении стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином.

В материале отмечается, что для США, обеспокоенных сближением двух стран, эта поездка становится ещё одним подтверждением того, что российско-китайское партнёрство развивается, несмотря на внешнее давление.

Также подчёркивается, что попытки Дональда Трампа склонить Россию к альянсу против Китая не дали результата. Хотя он заявляет о хороших личных отношениях с Путиным, российская сторона, как указывается, продолжает действовать, исходя из собственных приоритетов.

Между тем официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не подтвердил и не опроверг информацию о возможном отсутствии председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите БРИКС в Бразилии.

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