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В Японии впервые с 2022 года казнили преступника

В Японии впервые с 2022 года казнили преступника. Им стал «убийца из Твиттера» Такахиро Сираиси, убивший девять человек после знакомства с ними в социальных сетях. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

В 2017 году Сираиси он задушил и расчленил восемь женщин и одного мужчину в своей квартире в городе Зама в Канагаве, недалеко от Токио. Его прозвали «убийцей из Твиттера», поскольку он общался с жертвами в соцсети.

Министр юстиции Кейсуке Судзуки, который согласовал повешение Сираиси, заявил, что он принял это решение после тщательного изучения, принимая во внимание «крайне эгоистичные» мотивы совершения осужденным преступлений, которые «вызвали большой шок и волнения в обществе».

В Японии смертная казнь проводится через повешение, и заключенные уведомляются о приведении приговора в исполнение за несколько часов до его приведения в исполнение. Всего в Японии насчитывается 105 заключенных, приговоренных к смертной казни.