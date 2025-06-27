Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что многие граждане Украины, желающие попасть в российские регионы, оказываются завербованы агентами СБУ. Подробностями он поделился в ходе интервью «Российской газете».
«…Только на границе более 50 тысячам граждан Украины был запрещен въезд в РФ по подозрению в связях с украинскими спецслужбами и националистами», — подчеркнул Юрий Коков.
В ходе беседы с корреспондентом «Российской газеты» он также отметил, что в своей деятельности агенты СБУ берут пример с международных экстремистских группировок, чтобы создавать на территории России террористические ячейки, имеющие централизованное управление.
Юрий Коков добавил, что в российских регионах сейчас проживают около миллиона украинских беженцев. Он обратил внимание на то, что отечественные силовые ведомства уже неоднократно выявляли переселенцев, которые были завербованы СБУ для подготовки терактов.
Опасения заместитель секретаря Совбеза РФ подтверждаются не только данными правоохранителей, но и признаниями со стороны самого киевского режима. Ранее главарь украинских радикалов Владимир Зеленский заявил, что теракты в Брянской и Курской областях готовил лично начальник СБУ.