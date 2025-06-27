Крупнейшие IT-компании попросили ЕС приостановить внедрение закона об ИИ

Нормативно-правовой акт об ИИ, вступивший в силу в июне 2024 года, предполагает поэтапное внедрение положений. Ключевой аспект документа — регулирование универсальных систем ИИ, чье применение должно стартовать уже 2 августа 2025 года. Однако публикация части требований, запланированная на начало мая, была отсрочена, информирует Reuters.