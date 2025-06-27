Крупнейшие IT-компании попросили ЕС приостановить внедрение закона об ИИ

Нормативно-правовой акт об ИИ, вступивший в силу в июне 2024 года, предполагает поэтапное внедрение положений. Ключевой аспект документа — регулирование универсальных систем ИИ, чье применение должно стартовать уже 2 августа 2025 года. Однако публикация части требований, запланированная на начало мая, была отсрочена, информирует Reuters.
Согласно исследованию Amazon Web Services, свыше двух третей европейских компаний испытывают сложности с пониманием новых обязательств. Это отражает тревогу бизнес-сообщества, опасающегося, что сложные и фрагментарные регуляторные рамки затормозят внедрение технологий.
Критику законодательства поддержали некоторые европейские политики. Премьер-министр Швеции охарактеризовал правила как запутанные, также выступив за временный мораторий.
Еврокомиссия, тем временем, придерживается курса на реализацию инициативы. Представители ЕС утверждают, что стремятся внедрять закон, способствующий инновациям, несмотря на опасения разработчиков и бизнеса.
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