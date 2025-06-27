Омичей уведомили о беспилотниках в приграничье

Отметим, в мае 2025 года специалисты Управления Росреестра анонсировали проведение на территории региона кадастровых работ, к которым привлекаются в том числе беспилотники. Точные границы их появления не обнародовались, указывалось лишь, что работы планируется провести в отношении 142 кадастровых кварталов на разных участках Омской области.