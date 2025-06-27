Омичей уведомили о беспилотниках в приграничье

В небе над населенными пунктами Павлоградского района вплоть до 6 июля 2025 года могут быть замечены беспилотники, проинформировали местных жителей в газете «Ваша звезда».
Поясняется, что летательные аппараты, начиная с минувшего четверга, 26 июня 2025 года, могут запускаться по заданию ППК «Роскадастр» в интересах создания ортофотопланов местности приграничного района Омской области. Напомним, ортофотоплан представляет собой фотографический план местности, позволяющий идентифицировать объекты с максимально точной привязкой к заданной системе координат.
Отметим, в мае 2025 года специалисты Управления Росреестра анонсировали проведение на территории региона кадастровых работ, к которым привлекаются в том числе беспилотники. Точные границы их появления не обнародовались, указывалось лишь, что работы планируется провести в отношении 142 кадастровых кварталов на разных участках Омской области.