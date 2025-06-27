Трамп заявил о $88 млрд доходов благодаря пошлинам

Напомним, что с 2 апреля США ввели пошлины на товары из 185 стран и территорий, при этом Россия в этот список не попала. Универсальные тарифы в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные — с 9 апреля. В тот же день администрация США сообщила о временной 90-дневной приостановке части ответных мер, объяснив это необходимостью проведения торговых переговоров.