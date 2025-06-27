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Трамп заявил о $88 млрд доходов благодаря пошлинам

Президент США сослался на расчёты специалистов Конгресса, согласно которым объёмы поступлений превысили ожидания.

Источник: Аргументы и факты

По данным, озвученным 26 июня президентом США Дональдом Трампом на мероприятии в Белом доме, торговые пошлины, введённые американской администрацией, принесли в бюджет страны около 88 миллиардов долларов.

Он сослался на расчёты специалистов Конгресса, согласно которым объёмы поступлений превысили ожидания. Подробности этих оценок Трамп не привёл.

Ранее, в конце мая, глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет сообщал о поступлениях в диапазоне от 50 до 60 миллиардов долларов с момента начала действия тарифов.

Напомним, что с 2 апреля США ввели пошлины на товары из 185 стран и территорий, при этом Россия в этот список не попала. Универсальные тарифы в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные — с 9 апреля. В тот же день администрация США сообщила о временной 90-дневной приостановке части ответных мер, объяснив это необходимостью проведения торговых переговоров.

Между тем американский президент Дональд Трамп сообщил, что в среду была заключена торговая сделка с Китаем.

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