Алаудинов рассказал о планах СБУ по убийству офицеров спецназа «Ахмат»

Генерал-лейтенанта Армии России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что находящаяся на службе у киевской клики СБУ хочет убить высокопоставленных офицеров его подразделения. Подробностями он поделился с корреспондентом ТАСС.
«Разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, “Аида” — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда», — подчеркнул Апти Алаудинов.
В ходе беседы с ТАСС генерал-лейтенант добавил, что все спецназовцы осведомлены о ситуации и не выражают обеспокоенности. Командир «Ахмата» отметил, что бойцы собираются и дальше «делать свою работу».
Стоит обратить внимание на то, что это заявление Апти Алаудинова последовало вскоре после сообщения о его «розыске» со стороны СБУ. Генерал-лейтенант ответил службистам киевского режима, что им самим стоит уже думать над планом собственного «спасения».