В Башкирии на обновление поликлиник и скорой помощи направят почти 5 млрд рублей

По словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, в 2025-м введут в эксплуатацию шесть поликлиник в Благовещенске, Учалах и Янауле, а также в Аскинском, Бакалинском и Абзелиловском районах.
— Кроме того, планируем отремонтировать девять объектов здравоохранения и установить 134 модульные конструкции, — сообщил Айрат Разифович. — По всем объектам работы идут интенсивно. На сегодняшний день уже установили 63 таких конструкции.
Он подчеркнул, что в регионе продолжают укреплять и материально-техническую базу объектов здравоохранения. Медицинские организации уже получили 3838 наименований оборудования, а всего в этом году планируется закупить около пяти тысяч единиц медицинской техники.
— Кроме того, продолжают обновлять автопарк скорой помощи, планируется приобрести 99 санитарных автомобилей, в том числе для транспортировки лежачих больных, — добавили в пресс-службе главы Башкирии. — В Уфу уже поступил 31 автомобиль, из которых 16 предназначены для перевозки лежащих пациентов.
По словам г-на Рахматуллина, анализ состояния инфраструктуры первичного звена регионального здравоохранения позволил разработать проект программы модернизации на 2026−2030 годы, которую передали на рассмотрение в российский минздрав.
— Мы ждём окончательного решения минздрава России по финансированию для дальнейшей модернизации первичного звена, это большой объём работы, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров. — Важно качественно и быстро реализовать все проекты. Настраиваемся на продуктивную работу.