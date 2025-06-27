Еврокомиссия предложила создать западную альтернативу БРИКС

Еврокомиссия предложила сформировать новый торговый альянс между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона на основе свободной торговли и обновлённых правил Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС, отметив, что такой союз мог бы стать альтернативой объединению БРИКС.