Еврокомиссия предложила сформировать новый торговый альянс между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона на основе свободной торговли и обновлённых правил Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС, отметив, что такой союз мог бы стать альтернативой объединению БРИКС.
По её словам, государства, входящие в Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПТПП), заинтересованы в выстраивании системного взаимодействия с Евросоюзом, и ЕС готов к аналогичному шагу.
Фон дер Ляйен предложила начать реформирование ВТО с учётом прошлых ошибок, чтобы продемонстрировать миру возможность справедливой и устойчивой торговли между множеством стран, действующих по единым правилам.
Соглашение ВПТПП, изначально разработанное Великобританией, сегодня объединяет 12 стран, включая Японию, Канаду, Австралию, Мексику, Чили и Вьетнам. Несмотря на то что проект задумывался как экономический противовес Китаю и, шире, блоку БРИКС, по словам наблюдателей, его развитие пока не достигло аналогичного масштаба и влияния.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что доля стран БРИКС в глобальной экономике будет постоянно расти.