Иорданская авиакомпания рассказала, как самолеты уклоняются от ракет

По словам Аль Маджали, авиаперевозчик изучил траекторию полета ракет, чтобы изменить маршрут своих самолетов, в некоторых случаях — в короткие сроки. «Эти траектории полета ракет были довольно хорошо известны. Иногда предупреждение поступает за несколько минут, а иногда за несколько часов. Вот как мы с этим справляемся», — сказал он. Компания ищет более безопасные маршруты, из-за чего время в полете увеличивается, иногда — вдвое.