Киеву прочат новый Майдан: эксперты сказали, кто будет свергать Зеленского

В Киеве второй раз за последнее время прошел массовый митинг, в ходе которого местные жители высказывались против коррупции в стране. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, во что могут перерасти протесты и кто за ними может стоять.
Украине грозит новый Майдан.
Массовые протесты в Киеве будут не только продолжаться, но и усиливаться, заявил aif.ru политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Кроме того, по его словам, также будет набирать обороты и внутриполитическая борьба, потому что так присуще украинской политике. Он отметил, что перед выборами на Украине всегда происходит такое политическое противостояние.
«Я думаю, что произойдет определенная консолидация всех обиженных на Зеленского. Они как раз и будут финансировать такие акции протестов», — сказал собеседник издания.
Килинкаров добавил, что на Украине у власти каждый хочет сохранить свои экономические и политические позиции внутри страны.
Массовые митинги в Киеве могут перерасти в новый Майдан, сообщил aif.ru политолог Владимир Скачко. Он отметил, что если найдутся спонсоры и организаторы, то эти протесты могут перерасти в беспорядки.
«Так и начинался Майдан», — сказал он.
Зеленский может сбежать.
После начала нового Майдана на Украине Владимир Зеленский может сбежать из страны либо его будут судить, если поймают, подчеркнул в беседе с aif.ru Скачко. По его словам, главу киевского режима ждет Нюрнбергский трибунал 2.0 за все то, что он натворил на Украине, в отношении России, всех стран Европы. Поэтому, как отметил политолог, надеяться Зеленскому на мирное разрешение, «сидя на горе трупов, не получится, а свалить и сделать вид, что ничего не было, он может».
«Если бы он был умным, если бы он меньше употреблял запрещенных веществ, то прекрасно понимал, что это чуть ли не единственный шанс у него сбежать. Собраться и уехать», — сказал Скачко.
За протестами в Киеве могут стоять Ахметов, Кличко и Порошенко.
Килинкаров заявил aif.ru, что за протестами в Киеве против Зеленского могут стоять украинский бизнесмен Ринат Ахметов, экс-президент Украины Петр Порошенко*, мэр столицы Украины Виталий Кличко. По его словам, есть обиженные на главу киевского режима олигархи, которых он частично посадил, а кого-то изгнал из страны. При этом у них остались финансовые и организационные возможности внутри страны. Политик считает, что на каком-то этапе они могут объединиться против Зеленского.
«Организаторы и финансисты всего этого, конечно, я думаю, будут Ринат Ахметов, Петр Порошенко*, Кличко также будет финансировать и оказывать организационный ресурс», — сказал собеседник издания.
По мнению Скачко, за первым самым массовым митингом в Киеве после начала СВО может стоять Кличко. Как отметил политолог, он может быть наконечником и ударником этого дела, потому что сейчас мэр с Зеленским вошел в клинч, из которого «либо в нокаут, либо победа». По его словам, у главы украинской столицы очень тяжелые отношения с офисом главы киевского режима.
«Они, конечно, хотят подгрести под себя столицу и с деньгами, и с потенциалом, и совсем. Кличко, естественно, не хочет этого отдавать», — добавил в беседе с aif.ru собеседник издания.
Главная опасность Зеленского — родные погибших солдат ВСУ.
Килинкаров также рассказал, что родственники погибших украинских солдат представляют большую опасность для режима Зеленского. Он пояснил, что эта группа людей может себе позволить на Украине гораздо больше, чем другие, причем, даже в условиях военного положения. По его словам, этим людям терять нечего, так как они уже потеряли своих родных и близких.
«Эту категорию людей будут особенно использовать при проведении всех акций протеста и мероприятий. Они будут основной движущей силой», — заявил aif.ru политик.
Кроме того, Килинкаров сообщил, что выборы президента Украины могут пройти после летне-осенней военной кампании, после которой всем станет ясно, что украинская армия полностью проигрывает на поле боя.
Кроме того, при таких условиях начнутся и серьезные переговоры по завершению конфликта. Причем, не на предмет прекращения огня, как сейчас, а на тему долгосрочного урегулирования.
«Пока у Украины есть представление о том, что они еще что-то могут изменить», — отметил в беседе с aif.ru он.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.