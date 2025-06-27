Киеву прочат новый Майдан: эксперты сказали, кто будет свергать Зеленского

После начала нового Майдана на Украине Владимир Зеленский может сбежать из страны либо его будут судить, если поймают, подчеркнул в беседе с aif.ru Скачко. По его словам, главу киевского режима ждет Нюрнбергский трибунал 2.0 за все то, что он натворил на Украине, в отношении России, всех стран Европы. Поэтому, как отметил политолог, надеяться Зеленскому на мирное разрешение, «сидя на горе трупов, не получится, а свалить и сделать вид, что ничего не было, он может».