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Мединский заявил о готовности к диалогу с генсеком НАТО Рютте на тему Малороссии

Помощник президента РФ Владимир Мединский готов обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте историю Малороссии и Войска Запорожского.

Источник: РИА "Новости"

«С Марком мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он наверняка мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии», — заявил он 27 июня ТАСС.

Помощник президента также выступил с предложением отправить генсеку НАТО школьный учебник по истории России за шестой класс. Однако, по его словам, едва ли Рютте оценит подарок.

«Я бы ему отправил [учебник], честно говоря, но потом подумал, что жалко, всё равно же читать не будет. Лучше нашим отдам, кто прочитает. Надо детей учить, пока они поперек лавки лежат. А в данном случае уже поздно», — сказал Мединский.

Ранее, 16 мая, Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине в 1954 году. По его словам, передача полуострова состоялась, потому что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и группа заинтересованных лиц нуждались в голосах украинских руководителей в партии для удержания власти.

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