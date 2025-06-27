Мединский заявил о готовности к диалогу с генсеком НАТО Рютте на тему Малороссии

«Я бы ему отправил [учебник], честно говоря, но потом подумал, что жалко, всё равно же читать не будет. Лучше нашим отдам, кто прочитает. Надо детей учить, пока они поперек лавки лежат. А в данном случае уже поздно», — сказал Мединский.