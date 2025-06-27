Депутат Власова: фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с 1 сентября

Власова подчеркнула, что речь не идёт о замене врачей, а о временной поддержке системы здравоохранения в регионах, где кадровый дефицит особенно ощутим. Мера, по её мнению, поможет быстрее реагировать на потребности пациентов и сохранить непрерывность оказания помощи.