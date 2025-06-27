Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Власова: фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с 1 сентября

Данная мера позволит улучшить доступность медицинской помощи.

Источник: Аргументы и факты

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила, позволяющие фельдшерам и акушеркам временно исполнять обязанности участковых врачей — таких как терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи — при дефиците специалистов.

Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

По её словам, соответствующий приказ Минздрава закреплён на федеральном уровне и призван повысить доступность медпомощи, особенно в сельской местности и малых населённых пунктах. Передача полномочий возможна по решению руководителя медучреждения.

Власова подчеркнула, что речь не идёт о замене врачей, а о временной поддержке системы здравоохранения в регионах, где кадровый дефицит особенно ощутим. Мера, по её мнению, поможет быстрее реагировать на потребности пациентов и сохранить непрерывность оказания помощи.

Ранее Минздрав РФ предложил не допускать к работе выпускников-медиков, у которых нет полученного в государственных медучреждениях трехлетнего стажа.