Депутат Власова: фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила, позволяющие фельдшерам и акушеркам временно исполнять обязанности участковых врачей — таких как терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи — при дефиците специалистов.
Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.
По её словам, соответствующий приказ Минздрава закреплён на федеральном уровне и призван повысить доступность медпомощи, особенно в сельской местности и малых населённых пунктах. Передача полномочий возможна по решению руководителя медучреждения.
Власова подчеркнула, что речь не идёт о замене врачей, а о временной поддержке системы здравоохранения в регионах, где кадровый дефицит особенно ощутим. Мера, по её мнению, поможет быстрее реагировать на потребности пациентов и сохранить непрерывность оказания помощи.
Ранее Минздрав РФ предложил не допускать к работе выпускников-медиков, у которых нет полученного в государственных медучреждениях трехлетнего стажа.