Министр просвещения Башкирии пообещал проверить потерянное ЕГЭ школьника

«Прочитал пост Екатерины Михайловны Мизулиной о ситуации, возникшей в села Киргиз-Мияки во время проведения ЕГЭ по информатике, сразу взял вопрос на контроль. При анализе ситуации выяснилось, что экзаменационная работа не утеряна. Сейчас мы проводим обработку и проверку, после чего итоговая экзаменационная работа и полученный результат будут размещены в личном кабинете учащегося в кратчайшие сроки», — написал Мавлетбердин на своей странице в соцсетях.