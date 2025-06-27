Министр просвещения Башкирии пообещал проверить потерянное ЕГЭ школьника

Мальчик сдавал ЕГЭ по информатике в сельской школе № 1. Ноутбук оказался неисправен, 11-класснику заменили компьютер, но результаты выполненного экзамена на проверку в итоге отправлены не были. При самостоятельном обращении школа и Региональный центр обработки информации отказались помогать семье и даже заявили, что тест выпускника потерян. Родители в итоге напили в Лигу безопасности интернета. Там за выпускника вступились, придали огласке инцидент и обратились в Рособранадзор.
«Прочитал пост Екатерины Михайловны Мизулиной о ситуации, возникшей в села Киргиз-Мияки во время проведения ЕГЭ по информатике, сразу взял вопрос на контроль. При анализе ситуации выяснилось, что экзаменационная работа не утеряна. Сейчас мы проводим обработку и проверку, после чего итоговая экзаменационная работа и полученный результат будут размещены в личном кабинете учащегося в кратчайшие сроки», — написал Мавлетбердин на своей странице в соцсетях.