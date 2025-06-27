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Свыше 26 тысяч украинцев не пустили в Россию из-за связей с СБУ

Российские пограничные службы усилили контроль за въездом граждан Украины на территорию страны. Как сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью RG.ru, с начала специальной военной операции было предотвращено более 26 тысяч попыток въезда лиц, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами.

Источник: Life.ru

В настоящее время на территории России находится около одного миллиона переселенцев из Украины, из которых порядка 185 тысяч человек получили документы, разрешающие длительное пребывание в стране. Однако, по информации правоохранительных органов, часть этих мигрантов учувствуют в преступной деятельности, включая подготовку диверсионных операций и террористических актов.

Коков также отметил, что пограничными службами было выявлено и остановлено более 24 тысяч попыток пересечения границы лицами, имеющими признаки причастности к террористической и экстремистской деятельности. Эти меры являются частью комплекса действий по обеспечению безопасности страны в текущих условиях.

Ранее Life.ru рассказывал про ситуацию с 40 гражданами Украины, которые после депортации из России уже несколько дней не могут въехать на территорию Грузии. Местные власти проводят их тщательную проверку, в то время как украинское дипломатическое представительство настаивает на соблюдении всех необходимых процедур и оформлении соответствующих документов. Все эти лица ранее отбывали различные сроки заключения в российских исправительных учреждениях.