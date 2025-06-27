Свыше 26 тысяч украинцев не пустили в Россию из-за связей с СБУ

Ранее Life.ru рассказывал про ситуацию с 40 гражданами Украины, которые после депортации из России уже несколько дней не могут въехать на территорию Грузии. Местные власти проводят их тщательную проверку, в то время как украинское дипломатическое представительство настаивает на соблюдении всех необходимых процедур и оформлении соответствующих документов. Все эти лица ранее отбывали различные сроки заключения в российских исправительных учреждениях.