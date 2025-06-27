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Казахстан планирует закупить 500 тыс. коз у Монголии

Казахстан выразил заинтересованность в приобретении 500 тыс. голов коз из Монголии для развития сферы переработки шерсти, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В казахстанском МИДе рассказали подробности поездки главы внешнеполитического ведомства Мурата Нуртлеу в Монголию. Там он встретился с коллегой Батмунхийн Батцэцэг. Сообщается, что обсуждая торгово-экономическое сотрудничество, стороны наметили пути по доведению взаимного товарооборота до 500 млн долларов США.

«Казахстан выразил заинтересованность в приобретении 500 тыс. голов коз из Монголии в рамках пилотного проекта. Инициатива направлена на создание агропромышленной кооперации в сфере переработки шерсти и другой продукции животноводства. Нуртлеу предложил активизировать деловые контакты, а также пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству», — сказано в сообщении.