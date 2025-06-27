Казахстан планирует закупить 500 тыс. коз у Монголии

«Казахстан выразил заинтересованность в приобретении 500 тыс. голов коз из Монголии в рамках пилотного проекта. Инициатива направлена на создание агропромышленной кооперации в сфере переработки шерсти и другой продукции животноводства. Нуртлеу предложил активизировать деловые контакты, а также пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству», — сказано в сообщении.