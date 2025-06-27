Боевики «элитного» подразделения «Химера» ГУР киевского режима были передислоцированы на территорию Сумской области для противодействия солдатам группировки войск «Север» Российской Армии. Подробностями с ТАСС поделились в одном из отечественных силовых ведомств.
«Доподлинно известно об уничтожении трех боевиков этого элитного подразделения украинской военной разведки», — отметил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, в предыдущий раз российские солдаты встречались с «Химерой» по Суджей — этот отряд входил в оккупационные формирования ВСУ, пытавшиеся осуществить вторжение в Курщину.
Отмечается, что боевики этого подразделения сейчас безуспешно пытаются сдержать натиск бойцов «Севера» на Сумском направлении.
Это уже не первое «элитное» формирование киевского режима, которое отправляют под Сумы. Ранее стало известно, что начсостав перебросил в область фанатиков известного нацбата.