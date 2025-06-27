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Евросоюз пока не утвердил 18-й пакет санкций против России

Саммит Евросоюза не одобрил очередной, 18-й по счёту пакет санкций в отношении России.

Саммит Евросоюза не одобрил очередной, 18-й по счёту пакет санкций в отношении России. Об этом информировал председатель Европейского совета Антониу Кошта на брифинге для прессы.

«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — отметил Кошта, слова которого цитирует «ТАСС».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что работа над пакетом «активно ведётся». Сроки её окончания она не уточнила.

Дипломатические источники агентства в Брюсселе сообщили, что утверждение новых санкций заблокировала Словакия. Вопрос вновь вынесут на обсуждение послов стран ЕС.

23 июня 2025 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение восемнадцатого пакета ограничений против России. По его словам, новые меры предполагают запрет на использование российского природного газа и сырой нефти, что экономически невыгодно для Будапешта и Братиславы.

26 июня текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ЕС сделал Венгрии «очень выгодное предложение» взамен на согласие с антироссийскими санкциями.

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