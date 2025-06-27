Евросоюз пока не утвердил 18-й пакет санкций против России

23 июня 2025 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение восемнадцатого пакета ограничений против России. По его словам, новые меры предполагают запрет на использование российского природного газа и сырой нефти, что экономически невыгодно для Будапешта и Братиславы.