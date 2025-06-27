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Марочко рассказал, что ВСУ вынуждены отступать в Харьковской области

ВСУ вынуждены оттягивать силы и средства из-под Купянска в Харьковской области.

ВСУ вынуждены оттягивать силы и средства из-под Купянска в Харьковской области. Причина — наступление российских войск сразу на нескольких участках фронта юго-восточнее города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, всего за несколько дней ВС РФ улучшили свое тактическое положение юго-восточное данного города.

Так, на участке Степовая Новоселовка — Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого воздействия на позиции ВСУ. Это и вынудило украинцев оттянуть часть своих сил.

«В районе Глушковки Харьковской области уничтожен укрепрайон противника. Это позволило немного продвинуться по направлению населенного пункта», — сказал военный эксперт.

Кроме того, к северо-западу от Колесниковки российские бойцы зачистили два гектара леса. В ходе зачистки они уничтожили три замаскированные позиции и два наблюдательных поста ВСУ.

Ранее сообщалось, что из-за натиска бойцов «Севера» командование ВСУ отправило в Сумскую область очередной элитный отряд ГУР.