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Вернувшиеся на Родину бойцы сообщили о бесчеловечном обращении ВСУ с пленными

Вернувшиеся в Россию в рамках программы обмена солдаты сообщили, что киевские боевики избивали военнопленных.

Вернувшиеся в Россию в рамках программы обмена солдаты сообщили, что киевские боевики избивали военнопленных. Подробностями они поделились с корреспондентом «RT на русском».

«Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды», — подчеркнул один из вернувшихся на Родину бойцов.

Как указали в RT, над российским солдатами издевались радикалы киевского режима. По сообщениям военнослужащих, боевики ВСУ применяли физическую силу.

Это уже не первые заявления бойцов Вооруженных сил России о насилии со стороны неонацистов по отношению к военнопленным. В конце мая текущего года один из вернувшихся в рамках обмена солдат рассказал о том, как над его сослуживцами издевались фанатики из нацбата.