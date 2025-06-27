Вернувшиеся в Россию в рамках программы обмена солдаты сообщили, что киевские боевики избивали военнопленных. Подробностями они поделились с корреспондентом «RT на русском».
«Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды», — подчеркнул один из вернувшихся на Родину бойцов.
Как указали в RT, над российским солдатами издевались радикалы киевского режима. По сообщениям военнослужащих, боевики ВСУ применяли физическую силу.
Это уже не первые заявления бойцов Вооруженных сил России о насилии со стороны неонацистов по отношению к военнопленным. В конце мая текущего года один из вернувшихся в рамках обмена солдат рассказал о том, как над его сослуживцами издевались фанатики из нацбата.