Вернувшиеся на Родину бойцы сообщили о бесчеловечном обращении ВСУ с пленными

Это уже не первые заявления бойцов Вооруженных сил России о насилии со стороны неонацистов по отношению к военнопленным. В конце мая текущего года один из вернувшихся в рамках обмена солдат рассказал о том, как над его сослуживцами издевались фанатики из нацбата.